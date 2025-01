Metropolitanmagazine.it - Mike Johnson è stato rieletto speaker della Camera dei Deputati degli Stati Uniti, dopo un tira e molla

Venerdì ladeihacomeil Repubblicanogiorni in cui la sua riconferma era stata messa in dubbio a causa di dissidi interni al Partito Repubblicano., che eraelettoper la prima volta a ottobre del 2023, ha ottenuto 218 voti favorevoli, il minimo necessario (era necessaria la maggioranza più uno dei 435 seggi).Un voto iniziato male per i repubblicani e che ha dovuto essere modificato per evitare un primo scisma tra i conservatori., che aveva il sostegno di Trump, èpresidenteche duedel suo caucus, che avevano votato per un altro candidato al primo turno, hanno cambiato idea in extremis. Alla fine,ha ottenuto 218 voti favorevoli contro i 215 di Hakeem Jeffries, il candidato democratico.