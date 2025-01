Ilgiorno.it - L’anno decisivo per il mondo e la democrazia

Leggi su Ilgiorno.it

Riccardi Buongiorno Anno Nuovo. Speriamo che la Befana porti tanti doni. Speranza, voglia di fare, ottimismo ragionato, minore povertà. Pace giusta, non punitiva. Si auspica il ritorno alla diplomazia senza ferro e fuoco che distruggono. Non creano. Quanta differenza col pensiero di Eraclito “tutto scorre”, “nulla si crea e nulla si distrugge, tutto si trasforma.”. La situazione che ci aspettiamo è diversa. Riguardo la pace va seguito di S. Agostino “ubi terror ibi salus”. Dove c’è terrore c’è la salvezza. Se si ha paura di essere aggrediti occorre essere forti. Armati. La fine delpassato ci ha portato la vittoria di Trump che ha sonoramente battuto, anche con i voti popolari, la sua avversaria Kamala Harris. La Germania, caso raro, è ricorsa al voto di sfiducia per le elezioni anticipate.