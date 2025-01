Ilrestodelcarlino.it - La morte della giovane mamma. Gara di solidarietà per il funerale: "Raccolti i soldi, sabato l’addio"

La storia di Sara ha smosso cuori e coscienze. Nel giro di poche ore, unadiha stretto tantissime persone (sia amiche che sconosciute) intorno alla famiglia di Sara Boschiero,38enne di due figli di 14 e 11 anni stroncata nei giorni scorsi da una terribile malattia. L’appello di un’amica ha permesso di mettere insieme la somma necessaria per ilmadre, che viveva in un contesto di fragilità e con una rete familiare che, da sola, avrebbe avuto difficoltà a pagare le esequie. Quello38enne non sarà dunque un ‘di povertà’ (possibilità prevista dal Comune in presenza di determinati requisiti e previa istanza dei parenti del defunto), come si era paventato inizialmente. I familiari, grazie soprattutto all’aiuto di alcuni amici e di tanti ferraresi commossi dalla drammatica vicenda, ieri pomeriggio si sono messi in contatto con l’Amsef per organizzare le esequie.