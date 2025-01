Ilfattoquotidiano.it - La mattanza di Gaza si consuma sotto gli occhi distratti del mondo. Indignazione? Troppo poca

di Susanna StacchiniRipudiare la guerra è un dovere civico, tanto nobile, quanto disatteso. Lo testimoniano i numerosi focolai sparsi per ile lache generano. Ho sempre creduto che la guerra fosse lo scontro armato, dichiarato e organizzato, fra Stati rivali. E già era un orrore. Poi, nel tempo ho capito che era stato deciso che è guerra, anche quando uno Stato invade un territorio altrui, con l’intenzione, anche se non formalmente esplicitata, di sterminarne il popolo.Penso a. Lì, bambini, donne, uomini, vecchi muoiono, oltre chele bombe, di fame, di sete, di freddo, di caldo, di stenti e per qualunque cazzo di malattia. Anche un raffreddore può essere fatale. Penso alle persone affette da malattie psichiatriche che in assenza di terapia, si trovano costrette ad abdicare in favore di deliri, ossessioni, fobie e allucinazioni.