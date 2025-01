Ilrestodelcarlino.it - La ballata del partigiano. Ottant’anni fa la strage, il ricordo a ritmo di musica

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

SCANDIANO (Reggio Emilia)La voce di Roberto risuona 80 anni dopo grazie ai dischi conservati e riscoperti, proprio su quel lembo di terra dove venne ucciso da un commando fascista. Roberto Colli era un cantante. Aveva 23 anni e una vita piena di sogni che gli sono stati spezzati per sempre il 3 gennaio 1945 a Fellegara di Scandiano, nel Reggiano, durante una rappresaglia, in piena seconda guerra mondiale, ad opera delle Brigate Nere contro i partigiani. Morirono quattro persone: oltre a Renato Nironi, Nemo Gambarelli, Mario Montanari nel mirino finì anche Roberto. Che non era unattivo, seppur simpatizzasse per idee libertarie. Ieri mattina durante la celebrazione dell’80° anniversario dell’eccidio, è stato possibile riascoltare la voce viva di Colli grazie ai nastri donati dalla famiglia per l’occasione.