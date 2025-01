Lettera43.it - Il futuro promettente delle stablecoin, le cripotvalute che non oscillano come i Bitcoin

Nel mondocriptovalute non si vive di solo, e non tutto è speculazione. Tra le diverse tipologie di monete virtuali, lesi distinguono per le loro caratteristiche di stabilità e praticità, lontane dagli alti e bassi dei mercati. Nel 2024 queste valute digitali,Tether (Usdt) – che rappresenta circa i due terzi dell’intero mercato – hanno raggiunto un traguardo storico: un valore che ha superato i 200 miliardi di dollari, quasi raddoppiato rispetto al 2023. Una quota di oltre il 6 per cento del valore complessivo del settorecrypto.se non bastasse, gli esperti prevedono che entro il 2026 il valorepotrebbe nuovamente raddoppiare, superando i 400 miliardi di dollari. Ma cosa significa tutto questo?funzionano lee perché stanno acquisendo un’importanza crescente?Ideali per transazioni quotidiane oriserva di valoreA differenza di, lesono criptovalute progettate per mantenere il loro valore ancorato a una valuta tradizionale,il dollaro statunitense, l’euro o altre valute fiat, cioè emesse da governi e non supportate da beni fisicil’oro.