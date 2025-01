Sport.quotidiano.net - Fiorentina, il Colpo di Mezzanotte: Marì, trattativa ben avviata. Folorunsho, ci siamo

Firenze, 4 gennaio 2025 - Spazio al campo, non potrebbe essere altrimenti. I weekend di gennaio sono interlocutori sul fronte delle trattative di mercato.sempre pronti a sorprenderci, ma non ci sono segnali che il mercato in entrata dellaoggi possa vivere uno o più scossoni. Di sicuro però unaè ormai conclusa ed è quella che porterà in viola Michael. Conte non lo ha voluto liberare prima del match di questa sera per non correre il rischio di trovarselo di fronte. Prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 9 milioni di euro. Contratto che il calciatore conserverà con il Napoli fino al 2029, in caso di riscatto estivo firmerà un quadriennale con la. Probabile che già all'inizio della prossima settimana possa varcare i cancelli del Viola Park.