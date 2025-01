Oasport.it - Dakar 2025: Mitchel van den Brick trionfa tra i camion nella prima tappa, secondo Loprais

Si chiude nel segno divan den Brink il primo stage dellaper ciò che riguarda la categoria dei. Il pilota olandese a bordo della Eurol Rally Sport a fianco di Van de Pol e di Torrallardona ha fatto sua una prova ben controllata dall’inizio alla fine, cominciata e terminata a Bisha per 413 km totali. In linea generale van de Brink ha mantenuto un ritmo serrato fin dai primi chilometri, non commettendo mai nessun passaggio a vuoto rilevante e tenendo i nervi ben saldisezione più difficile, il km 151, contrassegnato dalla presenza di quattroraccolti in un fazzoletto. Alla fine l’olandese ha tagliato il traguardo in 5:11:09, rifilando +1:40 ad Ales(InstradeTeam De Rooy FPT), al vertice fino al km 151, salvo poi subire un problema tecnico risolto però in grande stile.