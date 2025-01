Bellingham si aggiudica il vincitore nel finale ma Vinicius Jr viene espulso

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-04 00:56:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.Il Real Madrid ha messo in scena una straordinaria rimonta nelassicurandosi una vittoria per 2-1 sul Valencia con Judeche ha segnato il gol della vittoria.Nonostante sia sceso in 10 uomini a seguito del cartellino rosso diJunior, la tenacia del Real ha dato i suoi frutti, ribaltando in modo drammatico lo svantaggio del primo tempo.Il Valencia inizia bene la partita, portandosi in vantaggio al 27?.Thierry Correia trova spazio sulla fascia destra e indirizza la palla a Javi Guerra, il cui tiro inizialeparato da Thibaut Courtois.Hugo Duro ha reagito più rapidamente insaccando il rimbalzo, regalando ai padroni di casa il meritato vantaggio per 1-0.Il Real Madrid di Carlo Ancelotti fatica ad imporsi nella fase iniziale, con il Valencia che appare più pericoloso in contropiede.