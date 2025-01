Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A: stasera scatta la 14^ giornata: orari e dove vedere le gare

Bologna, 4 gennaio 2025 – Il primo appuntamento del 2025 del campionato diA ditargato Unipolsai è la quattordicesimache scatterà questa sera con ben due anticipi. Il sipario sul nuovo anno delitaliano si alzerà alle 20 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN ed Eurosport 2) quando partirà la sfida tutta a tinte biancoblù tra la Nutribullet Treviso, reduce dai due ko rimediati di contro Sassari e Milano, e la Germani Brescia, la quale si presenta alla palla a due con una striscia vincente di setteconsecutive all’attivo, le quali le hanno permesso di agganciare in vetta Trento. Un aiuto a Brescia per raggiungere la prima posizione in classifica lo ha dato la Bertram Derthona Tortona, che ha fermato la corsa di Trento e adesso punta al quarto successo di fila: per raggiungerlo, però, i piemontesi dovranno superare il Napolinella sfida delle 20.