Bacchettate alla gestione della cultura

"È ormai una prassi consolidata dell’amministrazione di Serena Arrighi affidare incarichi di consulenza in modo ripetuto e per qualsiasi progetto". A scriverlo è il consigliere di opposizione Simone Caffaz (nella foto). "Vogliamo concentrarci sulla Fondazione Fitzcarraldo con sede a Torino, che dopo aver perso la progettazione per la capitale, raddoppia l’incarico – prosegue Caffaz –. La dirigente Cinzia Compalati, che rimarràstoria come quella che ha assegnato più incarichi, ha affidato loro il servizio di project management per la predisposizione di alcune delle azioni di rigenerazione urbana (già previste nella candidatura a Capitale dell’italiana dell’arte contemporanea) per l’importo complessivo di 20 mila euro. Quando si parla die utilizzo di fondi pubblici, è fondamentale che le risorse siano impiegate con trasparenza e visione strategica.