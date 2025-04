Anteprima24.it - Giugliano, Rescigno: “Persistono zone d’ombra, dal Commissario nessuna risposta”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“Purtroppo, devo constatare che al Comune diin Campania, nonostante la presenza di unprefettizio,gravidi illegalità. Ho segnalato i rischi al Prefetto in pensione, che oggi gestisce l’ente, facendo appello al suo senso delle istituzioni e credendo nel suo senso di legalità. Ad oggi non ho ricevuto alcunanonostante siano decorsi quasi 30 giorni dalla mia segnalazione. Ho evidenziato gravi violazioni di legge e illegittimità degli atti amministrativi che sono stati assunti in danno all’ente, soprattutto dal punto di vista erariale. Non ho ricevuto alcunané ho potuto constatare l’adozione di atti che ripristinassero la legalità violata. Persistendo questa situazione ed avendo già informato del tutto con più note il prefetto di Napoli Dott.