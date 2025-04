Pulse | il cast spiega quel finale da infarto

Quando gli spettatori di Pulse incontrano per la prima volta la dottoressa Danny Simms (Willa Fitzgerald), specializzanda al terzo anno, la trovano alle prese con "la giornata lavorativa peggiore che una donna possa vivere", come spiega la creatrice e co-showrunner Zoe Robyn a Tudum. Danny ha appena denunciato il suo superiore, il Primario dottor Xander Phillips (Colin Woodell), al dipartimento risorse umane per molestie sessuali, e le voci su questa delicata situazione si diffondono rapidamente all'interno del Maguire Medical Center. Danny si trova così a dover affrontare molte domande, sia da parte dei suoi colleghi che dentro di sé."Cosa succede se sei innamorata del tuo capo? Cosa accade se lavori in un ambiente ad alta pressione e stress? E se venissi promossa al posto del tuo superiore?", chiede Robyn.

