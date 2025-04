Formiche.net - Siamo pronti al bis (con i popolari del Ppe). Il governo a metà mandato secondo Nevi (FI)

“IldelMeloni? Affronteremo tutte le sfide con il massimo della coesione fra alleati, come dimostra il fatto incontrovertibile che mai ci sono state votazioni dissonanti in Parlamento. Ciò dimostra non solo che il centrodestra è assolutamente solido, ma che quello italiano è uno dei Governi più stabili in Europa. I mercati e lo spread lo hanno capito bene”.Questa la riflessione che il portavoce nazionale di Forza Italia, Raffaele, affida a Formiche.net presentando obiettivi e direttrice di marcia del consiglio nazionale di Forza Italia. In questa ampia conversazione,analizza tutti i temi all’ordine del giorno, come i dazi americani, il fondo per la difesa comune, passando per le previsioni negative su troika e Italexit che fino alla nascita delsi erano concentrate sull’Italia a guida centrodestra.