Sport.quotidiano.net - Serie B, 32esima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

Roma, 4 aprile 2025 – LaB apre le porte alla, con Reggiana – Cremonese che darà il via a questo turno di campionato. I reggiani sono sprofondati in classifica e cercano punti per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre i grigiorossi possono accorciare momentaneamente a -3 dallo Spezia terzo. Domani alle 17:15 scenderà in campo il Pisa contro il Modena all'Arena Garibaldi, per mantenere la distanza sullo Spezia terzo, che giocherà 24 ore dopo contro la Sampdoria nel derby ligure. Sempre domani si giocheranno anche Brescia – Mantova, Cittadella – Carrarese, Sudtirol – Cesena e Frosinone – Cosenza, in programma alle 15. Juve Stabia – Salernitana, invece, andrà in scena alle 19:30. Domenica, oltre Spezia – Sampdoria, si disputeranno anche Palermo – Sassuolo e Catanzaro – Bari, con il fischio d'inizio di queste dueche sarà alle 15.