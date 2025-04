Iodonna.it - L'organizzazione, da sempre in prima linea nella lotta contro la violenza di genere, ha denunciato con forza una situazione ritenuta inaccettabile che impedisce una protezione delle vittime efficace

Lamaschilele donne, come è ormai evidente, è una vera e propria piaga sociale che richiede interventi tempestivi e mirati. Tuttavia, secondo ActionAid, l’Italia sembra aver perso slancio su questo fronte. L’, dainladi, haconuna: e cioè che, dal 2023, è scaduto il Piano Strategico Nazionale sullamaschilele donne, lasciando il paese senza un nuovo strumento operativo per affrontare un fenomeno tragicamente, ormai, sistemico. Il “rumore”duemila donne in piazzaladiX ActionAid: l’Italia senza un Piano antidal 2023I ritardi accumulati, scrive ActionAid, non sono solo il frutto di una burocrazia inefficiente, ma rappresentano un segnale preoccupante: lalasulle donne non sembra essere una priorità politica per il governo.