Ilpescara.it - Il centrodestra di Spoltore sul nuovo crollo al Belvedere attacca la maggioranza: "Errare è umano, perserverare è diabolico"

Leggi su Ilpescara.it

Arriva il commento deldicon il capogruppo Marco Della Torre, assieme a Stelvio D’Ettorre, Agnese Ranghelli, Pierpaolo Pace in merito alavvenuto nelin via dietro le mura.“Non avremmo voluto scrivere questa nuova terribile pagina per il centro.