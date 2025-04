Il Foglio AI e il racconto sulla stampa internazionale

L'esperimento delAI ha destato grande interesse nella. Da subito, da quando ilha lanciato il nuovo inserto, il mondo ha cominciato a parlarne. Dalla Francia alla Germania, dagli Stati Uniti all’India, dal Brasile alla Russia, fino alla Corea del sud. La pubblicazione del primo quotidiano cartaceo interamente generato dall’intelligenza artificiale ha innescato un dibattito globale: su cosa sia l’informazione, su cosa resti della scrittura, su dove stia andando il giornalismo. L'intelligenza artificiale comincia a occupare un posto, man mano sempre più grande, in qualunque ambito. Il giornale, la cartata, sembrava l'ultima trincea. L’ultimo luogo sacro. La voce umana, la penna del redattore, l’ironia dell’editorialista: tutto questo non può essere imitato da un software.

AI e il racconto sulla stampa internazionale.

No ink, no paper, no AI party.

È morto Pasquale Laurito, "Velina Rossa" e decano della stampa parlamentare.

Incontro su avvio anno scolastico al MIM, : finanziamento straordinario in legge di bilancio per recuperare potere d’acquisto salari e superare emergenze a partire dal precariato.

Fracassi: la scuola di Valditara tra precarietà e ideologia.

E Diego mandò tutti a chupare. Storia di una conferenza stampa surreale.