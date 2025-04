Lanazione.it - Cinque referendum per lavoro e cittadinanza: nasce a Pisa il comitato provinciale

, 4 aprile 2025 – Si è costituito anche aila sostegno deisu, la cui consultazione è fissata per l’8 e 9 giugno, in concomitanza con i ballottaggi delle elezioni amministrative. L’annuncio è stato dato ufficialmente mercoledì 3 aprile, data che segna l’inizio della campagna elettorale nel territoriono.Iquesiti referendari si propongono di affrontare temi centrali per il mondo dele la società civile: fermare le morti sul, dimezzare i tempi per l’ottenimento della, abolire i contratti precari, impedire i licenziamenti illegittimi e garantire un equo risarcimento in caso di licenziamento senza giusta causa. Secondo i promotori, sono oltremilioni le firme già raccolte a sostegno dell’iniziativa.