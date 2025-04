Ilfattoquotidiano.it - “Prima di morire ha potuto vedere il figlio appena nato per una frazione di secondo”: la storia tragica dell’infermiera influencer Hailey Okula

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È unastruggente e allo stesso tempo terribile quella di, nota come infermieramolto attiva sui social per aver ispirato e guidato le colleghe più giovani. La donna è morta per un arresto cardiaco a soli 33 anni, dopo aver subito un’embolia di liquido amniotico, pochi minuti dopo la nascita del suo primo, Crew.Il marito Matthew, sconvolto dal dolore, ha rivelato che sua moglie, il cui sogno di una vita era diventare mamma, è riuscita ail loro bambino per unadidi, un ricordo che custodirà per sempre: “È riuscita a vederlo – ha detto Matthew al canale Fox11 -. La sua morte mi ha colto di sorpresa in modo così rapido e inaspettato”.addolorato ha detto di aver portato il suo neofuori dalla sala parto per “letteralmente un minuto” quando le condizioni di salute della moglie sono peggiorate in maniera repentina.