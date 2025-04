Cantare ci fa bene anche se non sappiamo farlo da professionisti

Leggi su Gqitalia.it

È sorprendente quanto ci piaccia il karaoke, al di là della nostra età:fa, evidentemente, con una sorta di effetto balsamico sul nostro umore e sulla nostra mente. Che si tratti di un coro da stadio, di una serenata alla futura moglie o dell’ultima canzone di Sanremo stonata – sì, in genere stoniamo forte se non abbiamo educato la nostra voce – sotto alla doccia, quando cantiamo prende forma una meraviglia che è difficile da spiegare.O forse no, e noi infatti abbiamo chiesto ad Andrea Bariselli, neuroscienziato e autore di A wild mind, di aiutarci a comprendere cosa ci succede a livello cerebrale e chimico quando cantiamo.È una questione di chimica (cit.)E proprio da qui, dalla chimica, partiamo. Perché quando cantiamo il nostro cervello libera alcune sostanze legate al nostrossere.