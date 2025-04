Sbircialanotizia.it - Brignone, intervento riuscito: i tempi di recupero verso Milano Cortina 2026

Federica Brignone adesso guarda alle Olimpiadi. Dopo la vittoria della Coppa del Mondo, l'infortunio arrivato forse nel momento migliore della carriera e l'operazione-lampo, per la fuoriclasse azzurra inizia la corsa verso i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Con l'obiettivo di tornare in pista da protagonista, per conquistare una medaglia olimpica in casa che coronerebbe.