Papa Francesco ancora lievi miglioramenti | domenica sorpresa all’Angelus?

Papa Francesco, dopo le dimissioni dal Gemelli avvenute lo scorso 23 marzo, prosegue la convalescenza protetta a Santa Marta senza ricevere visite ma registrando ulteriori "lievi miglioramenti" sia per quanto riguarda la voce sia a livello motorio. Lo ha fatto sapere la Sala stampa vaticana, spiegando che ci sono stati risultati grazie alla fisioterapia respiratoria.

