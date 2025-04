Internews24.com - De Zerbi, secco no al Milan: l’ha annunciato in conferenza! Il motivo

di RedazioneRoberto Dedice di no al, ecco il tecnico del Marsiglia cosa ha detto instampa sui rumors che lo vedrebbero in rossoneroRoberto Deè intervenuto instampa in previsione della prossima sfida del suo Marsiglia contro il Tolosa di domenica sera. Il mister ha citato le voci sul ritiro punitivo, le tensioni nello spogliatoio, ma soprattutto i rumors circa un interesse del. Di seguito le sue parole che evidentemente il prossimo anno – stando a quanto detto – non sarà avversario dell’Inter in Serie A.SFIDE E POLEMICHE – «Oggi sono molto felice di essere l’allenatore del Marsiglia, perché adoro le sfide e le polemiche fanno parte del gioco. Ho vissuto una settimana difficile, come tutti gli altri, ma il mio compito è tirare fuori il meglio dai miei giocatori».