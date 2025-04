Thesocialpost.it - Dazi Usa, Tajani sbugiarda Salvini: “Il commercio è competenza Ue”

Leggi su Thesocialpost.it

Bruxelles – Il ministro degli Esteri Antoniolancia un chiaro messaggio a chi, anche nella maggioranza, vorrebbe rilanciare un’agenda sovranista nei rapporti commerciali con gli Stati Uniti. Durante la ministeriale Esteri della Nato, a margine dei lavori, il leader di Forza Italia ha chiarito che l’Italia non può negoziare da sola con Washington suiimposti dal presidente Donald Trump alle esportazioni europee. Una puntualizzazione rivolta in particolare alla Lega, che nelle ultime ore aveva spinto per un’azione bilaterale diretta tra Roma e la Casa Bianca.“Ilinternazionale è unadell’Unione europea”, ha ricordato l’ex presidente del Parlamento europeo. E non si tratta di un dettaglio tecnico, ma del cuore stesso del progetto comunitario: evitare una guerra commerciale tra i Paesi membri e costruire una forza negoziale collettiva, capace di stare alla pari con le grandi potenze globali.