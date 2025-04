Capello esalta l’Inter | Un aspetto sta facendo la differenza rispetto alle rivali Poi cita anche la Juventus

Fabio Capello, a La Gazzetta dello Sport, ha parlato così della rosa dell'Inter. Le sue dichiarazioni.

ITALIANITA' AIUTA A VINCERE – «Assolutamente sì. Lo spirito di appartenenza, la mentalità, l'importanza di lottare e di vincere il campionato, sono tutti valori che i giocatori italiani sentono in maniera particolare, diversa. Più forte. Allo stesso modo funziona per un tecnico. E le due cose ovviamente si contaminano a vicenda: il senso di appartenenza circola, dall'allenatore ai giocatori e così via».

BLOCCO AZZURRO NELL'Inter – «Giocare per l'Inter, il Milan, la Juventus in Europa, da italiani, significa tantissimo: per prima cosa, difendere anche i colori del proprio Paese a livello internazionale».

