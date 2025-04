Liberoquotidiano.it - Fiumicino oltre i numeri: un modello di eccellenza tra tecnologia e attenzione alle persone

parlano chiaro. Il 2024 si è chiuso con un record storico di traffico di quasi 50 milioni di passeggeri transitati a Romae alcuni record nei mesi di luglio ed agosto, periodo in cui il principale aeroporto italiano ha registrato5 milioni di passeggeri mensili, soglia finora mai raggiunta, e un picco storico di traffico giornaliero il 19 agosto, con180 mila passeggeri transitati. Il 2025 si preannuncia non da meno. L'aeroporto disi prepara a una nuova fase di crescita grazie anche al Giubileo, sulla spinta del quale è previsto un incremento dei voli verso l'Europa ma anche e soprattutto verso il mercato del Nord America, dove le destinazioni direttamente collegate saranno 18, grazie a ben 9 compagnie aeree. Altre opportunità di sviluppo della connettività del Paese arrivano dal closing di Lufthansa in ITA Airways, che investirà sul “Leonardo da Vinci” puntando sulle rotte verso il Centro/Sud America e verso l'Africa.