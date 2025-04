Dilei.it - Giardino alla Francese, origine, storia e caratteristiche

Chi ama il giardinaggio non può rimanere che affascinato dalle origini e ddelFormale, un meraviglioso esempio che ci spiega l’estetica del barocco nel giardinaggio. Tra geometrie e simmetrie, nei Giardiniè sempre stata sfruttata la teatralità, il gioco di prospettive e di effetti ottici per rimandare l’immagine di una sontuosità che tutt’oggi ci lascia senza fiato. Scopriamo dunque la sua, le origini e le.Ladel: quali sono le sue originiIl, insieme alall’Italiana, è stato un vero e proprio punto di riferimento per le tenute in Europa: per più di tre secoli queste due tipologie sono state tra le più amate e riprodotte nelle ville, fino all’introduzione del cosiddettoall’Inglese.