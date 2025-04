Un posto al sole anticipazioni | tensioni ai Cantieri e decisioni difficili per Marina Giordano

Cantieri tornano al centro della scena nella nota soap opera Un posto al sole, con Marina Giordano, interpretata da Nina Soldano, pronta a tutto pur di proteggere gli interessi della società. La donna, dotata di un intuito impeccabile, si oppone con fermezza all’ingresso di Gennaro Gagliotti, interpretato da Carlo Caracciolo, come . L'articolo Un posto al sole, anticipazioni: tensioni ai Cantieri e decisioni difficili per Marina Giordano è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. Sbircialanotizia.it - Un posto al sole, anticipazioni: tensioni ai Cantieri e decisioni difficili per Marina Giordano Leggi su Sbircialanotizia.it Le dinamiche imprenditoriali deitornano al centro della scena nella nota soap opera Unal, con, interpretata da Nina Soldano, pronta a tutto pur di proteggere gli interessi della società. La donna, dotata di un intuito impeccabile, si oppone con fermezza all’ingresso di Gennaro Gagliotti, interpretato da Carlo Caracciolo, come . L'articolo Unalaiperè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.

Un posto al sole, le anticipazioni di oggi 2 aprile 2025. Marina e Roberto: la crisi è definitiva? - KissKiss.it. Un Posto al Sole, Anticipazioni puntata del 7 aprile 2025 - Serie TV (1996). Un Posto al Sole, anticipazioni dal 7 all'11 aprile: partenze e ritorni a sorpresa. Un posto al sole, le anticipazioni dal 7 all'11 aprile: Niko riflette su Manuela. Un Posto al Sole: le anticipazioni dal 31 marzo al 4 aprile, Manuela nei guai. Un Posto al Sole: anticipazioni da lunedì 7 a venerdì 11 aprile!Le Cirillo lasciano Napoli. Ne parlano su altre fonti

Un posto al sole, le anticipazioni dal 7 all'11 aprile: Niko riflette su Manuela - Torna il nuovo appuntamento settimanale con Un Posto al Sole, la soap opera in onda dal lunedì al venerdì dalle 20:50 su Rai Tre e disponibile in streaming su Rai Play. Nelle ... (ilmattino.it)

Un Posto al Sole Anticipazioni: Clara ed Eduardo in crisi? Rosa trema! - Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, Clara tornerà a Napoli insieme ai suoi figli ma senza Eduardo. La Curcio rivelerà a Rosa di aver dei problemi con il marito e di volerlo tenere a distanza. (msn.com)

Un posto al sole, le gemelle Cirillo via da Napoli e Niko 'impazzisce'. Il gesto choc per non perdere Manuela - Scopriamo cosa succederà la prossima settimana a Palazzo Palladini: Manuela e Micaela saranno sul punto di lasciare Napoli con Niko che deve decidersi a parlare ... (libero.it)