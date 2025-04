Sara Campanella esclusiva Tgcom24 parla la mamma di Stefano | Anche per noi è una tragedia lui sempre stato un buono

esclusiva a Tgcom24 parla la mamma di Stefano Argentino, il 27enne che lunedì, a pochi passi dall'Università di Messina, ha accoltellato e ucciso Sara Campanella, 22 anni. "Stefano non ha mai dato segni di cattiveria - racconta la donna - da sempre è stato un bambino tranquillo vivace, un ragazzo sereno, buono, chi lo conosce lo sa. Non mi spiego cosa si accaduto, sono addolorata. Sono due famiglie che stanno soffrendo. Mi aveva parlato di Sara, mi aveva detto che questa ragazza le stava molto simpatica, non so come sia potuto accadere".

Sara Campanella, nuovi audio con Argentino: "Non c'è nessuna relazione, lasciami in pace". Femminicidio Sara Campanella, i rifiuti alle pressioni di Argentino in un audio. Messina, minaccia e perseguita l'ex fidanzata: arrestato. Acqua Moses su Rosa Vespa: "Il figlio non arrivava, ma non eravamo disperati. Lei non sta bene con la testa". E Poi il Silenzio, il disastro di Rigopiano – La serie, dal 20 novembre su Sky. Chi era Sara Campanella, la tirocinante infermiera uccisa in strada | Su Facebook: "Mi amo troppo per stare con chiunque". Ne parlano su altre fonti

