Koopmeiners Juve l’idea di Tudor verso il big match di Roma | cosa filtra sull’impiego del centrocampista olandese Ultimissime

JuventusNews24Koopmeiners Juve, l’idea di Tudor verso il big match di Roma. Il centrocampista olandese verso la panchinaMeno due a Roma–Juve. Domani sera, allo Stadio Olimpico, i bianconeri faranno visita alla squadra di Claudio Ranieri in un big match fondamentale per la corsa Champions.Dopo la titolarità contro il Genoa, va verso la panchina Teun Koopmeiners: le sue seconde punte dietro a Vlahovic dovrebbero essere Nico Gonzalez e Kenan Yildiz, con Weah sulla fascia destra.LE PROBABILI FORMAZIONI DI Roma JuveLeggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Koopmeiners Juve, l’idea di Tudor verso il big match di Roma: cosa filtra sull’impiego del centrocampista olandese. Ultimissime Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24diil bigdi. Illa panchinaMeno due a. Domani sera, allo Stadio Olimpico, i bianconeri faranno visita alla squadra di Claudio Ranieri in un bigfondamentale per la corsa Champions.Dopo la titolarità contro il Genoa, vala panchina Teun: le sue seconde punte dietro a Vlahovic dovrebbero essere Nico Gonzalez e Kenan Yildiz, con Weah sulla fascia destra.LE PROBABILI FORMAZIONI DILeggi suntusnews24.com

