Quotidiano.net - Consiglio di Stato rigetta sospensione sentenza Tar Liguria sul Festival di Sanremo

Leggi su Quotidiano.net

Nessunadell'efficacia dellacon la quale il Tar dellaa inizio dicembre scorso ha dichiarato illegittimo l'affidamento della concessione dell'uso in esclusiva del marchio "della Canzone Italiana" di. La decisione è contenuta in un'ordinanza pubblicata oggi daldi, al quale la Rai si è rivolta per appellare ladei giudici amministrativi di primo grado, ma anche con una domanda incidentale didell'efficacia del provvedimento del Tar. A fine febbraio i giudici avevano deciso che il ricorso in appello debba essere deciso direttamente il 22 maggio. Oggi ildi, "ritenuto che la già intervenuta fissazione dell'udienza di merito per il prossimo 22 maggio 2025 escluda ragioni di periculum in mora tali da giustificare l'adozione della misura cautelare richiesta", ha rilevato che "le deduzioni cautelari da ultimo svolte attengono principalmente alle specifiche modalità con cui il Comune ha inteso dare esecuzione alla".