Droghe medici in aula con immagini forti di organi e cadeveri | Così facciamo aprire gli occhi ai ragazzi delle scuole

Giovanni Cecchetto e Guido Viel raccontano a Fanpage.it la genesi e l’obiettivo degli incontrizzati all’Istituto Don Bosco di Padova per sensibilizzare gli studenti sugli effetti della droga. Un confronto diretto, supportato da, per mostrare senza filtri le conseguenzesostanze: "Ogni volta che eseguiamo un'autopsia su un ragazzo che potrebbe avere l'età dei nostri figli chi chiediamo: cosa possiamo fare per evitare che tutto questo si ripeta?".