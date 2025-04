Romadailynews.it - La Niña annuncia il Furèsta Tour in tutta Italia a partire da maggio 2025

A DUE SETTIMANE DALLA RELEASE DEL NUOVO ALBUMLAILINDAIN ARRIVO A ROMA @ TBA IL 13 AGOSTOA due settimane dall’uscita del suo nuovo ambizioso progetto discografico(BMG), LAilche la vedrà esibirsi, adal mese di, nelle migliori e più suggestive venue a cielo aperto di.Prodotto da OTR Live, il viaggio musicale in partenza da Torino il 17@ Heroes Festival, arriva poi a Fano il 25@ Sopravènto, a Palermo l’1 giugno @ Gisira (Cantieri Culturali alla Zisa), a Milano l’11 giugno @ Triennale Milano, a Salerno il 26 giugno @ Limen Festival, a Bologna il 4 Luglio @ Gemini Extra, a Napoli il 12 luglio @ Ex Base Nato, a Vicenza il 19 luglio @ Jamrock Festival, a Calci (PI) il 23 luglio @ Musicastrada Festival, a Camigliatello Silano (CS) il 3 agosto @ Be Alternative Festival, a Galatro Terme (RC) il 6 agosto @ Carlino’s Wave, a Rivello (PZ) il 9 agosto @ Polifoníe Music Festival, a Locorotondo (BA) il 14 agosto @ Locus Festival e a Roma il 13 settembre @ TBA.