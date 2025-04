La furia del Galatasaray contro Mourinho | In otto mesi ha arrecato solo danni al calcio turco

Galatasaray e Fenerbache non è ancora finito. Dopo le follie in campo, continuano a susseguirsi schermaglie anche fuori tra dichiarazioni al veleno e una lunga serie di comunicati. L’ultimo è arrivato poco fa, e ad emetterlo è stato il club giallorosso, che ha attaccato duramente la compagine avversaria e José Mourinho – reo di aver aggredito Okan Buruk tirandogli in naso – chiedendo (indirettamente) per il tecnico portoghese un provvedimento esemplare.Leggi anche: Mourinho ha preso per il naso l’allenatore del Galatasaray. Letteralmente (VIDEO)Il duro comunicato del Galatasaray contro Mourinho e il Fenerbache“Il danno arrecato al calcio nazionale dal direttore tecnico della squadra avversaria, che è arrivato con la speranza di contribuire al calcio turco, è cresciuto rapidamente negli ultimi 8 mesi”, recita il comunicato. Ilnapolista.it - La furia del Galatasaray contro Mourinho: “In otto mesi ha arrecato solo danni al calcio turco” Leggi su Ilnapolista.it Il turbolento derby di Istanbul trae Fenerbache non è ancora finito. Dopo le follie in campo, continuano a susseguirsi schermaglie anche fuori tra dichiarazioni al veleno e una lunga serie di comunicati. L’ultimo è arrivato poco fa, e ad emetterlo è stato il club giallorosso, che ha attaccato duramente la compagine avversaria e José– reo di aver aggredito Okan Buruk tirandogli in naso – chiedendo (indirettamente) per il tecnico portoghese un provvedimento esemplare.Leggi anche:ha preso per il naso l’allenatore del. Letteralmente (VIDEO)Il duro comunicato dele il Fenerbache“Il dannoalnazionale dal direttore tecnico della squadra avversaria, che è arrivato con la speranza di contribuire al, è cresciuto rapidamente negli ultimi 8”, recita il comunicato.

