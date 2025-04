Spagna la mossa anti-dazi di Sanchez da 14 miliardi che piace anche all’opposizione italiana | Meloni prenda esempio invece di andare al Tg1

Se l'Italia sulla questione dazi tergiversa, con la premier Meloni preoccupata di mantenere una linea che non infastidisca l'amico americano, non così fa la Spagna, dove il primo ministro Sanchez ha già fatto sapere che c'è un piano di sostegno da 14,1 miliardi di euro per sostenere le imprese falcidiate dalla strategia di Donald Trump. Sanchez lo ha definito "Piano di risposta e rilancio commerciale". Il quotidiano El Pais scrive che questa manovra prevede "linee di garanzia, prestiti industriali, fondi per riorientare le capacità produttive e sostegno all'internazionalizzazione". Il primo ministro iberico è convinto di questa risposta al bombardamento Usa, tanto che "esorterà anche Bruxelles ad accelerare la sua risposta all'attacco di Washington, ad esempio rendendo più flessibile il quadro che disciplina i sussidi statali".

