Donald Trump a gamba tesa sulla politica francese | Sto con Marine Le Pen

ha abbandonato ogni prudenza diplomatica per schierarsi apertamente conLe Pen, leader storica dell’estrema destra, condannata a cinque anni di ineleggibilità e quattro di carcere per appropriazione indebita di fondi pubblici. “LIBERATELE PEN!“, ha scritto in maiuscolo sul suo social Truth, in quello che appare a tutti gli effetti come un endorsement elettorale anticipato in vista delle presidenziali francesi del 2027. Nel suo messaggio,ha parlato di “caccia alle streghe”, evocando lo stesso linguaggio con cui da anni denuncia i suoi guai giudiziari in patria. Ha accusato i “sinistrorsi europei” di usare la magistratura per “mettere a tacere la libertà di espressione”, senza tuttavia mai citare esplicitamente né il sistema giudiziarioné l’Eliseo.