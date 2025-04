Giuseppe Battiston al Premio Carlo Mazzacurati

Premio Carlo Mazzacurati12-13 aprile, VicenzaSeconda EdizioneTre personaggi in cerca di. PremioI tre film finalisti e l'incontro con Giuseppe Battiston protagonisti il 13 aprile a VicenzaLa menzione speciale al "Film Nascosto" 2025 sarà consegnata a EL PARAISO di Enrico Maria Artale con Edoardo Pesce Il Premio Carlo Mazzacurati, giunto alla sua seconda edizione, ha annunciato i tre finalisti. Questo prestigioso Premio, ideato e prodotto dal Cinema Odeon di Vicenza e dalla Scuola di Cinema Carlo Mazzacurati, in collaborazione con la Fondazione Ente dello Spettacolo, mira a individuare attraverso un approccio innovativo, il Miglior Personaggio tra quelli dei film usciti nelle sale cinematografiche nell'ultima stagione.Personaggi e Film Finalisti del Premio: Dean Barry (James Franco) per Hey Joe di Claudio GiovannesiFrancesca (Romana Maggiora Vergano) per Il tempo che ci vuole di Francesca ComenciniJasmine e Rino (Marilena Amato e Gennaro Scarica) per Vittoria di Alessandro Cassigoli e Casey KauffmanIl film "El Paraiso" di Enrico Maria Artale, con protagonista Edoardo Pesce, riceverà la menzione speciale al "Film Nascosto" 2025 un riconoscimento al valore dell'opera e all'importanza di riscoprirla con nuove proiezioni in sala promosse dal Premio nel corso del 2025.

