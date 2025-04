Piano mare 2025 potenziati gli interventi Ama per la cura del litorale romano

2025 – Mantenere il decoro e la fruibilità del mare di Roma: parte da questo settimana il “Piano mare 2025” di Ama un programma speciale di interventi, in stretta collaborazione con l’amministrazione capitolina.Le aree interessateIl Piano interesserà un’area di quasi 20 km di viabilità, si legge in una nota di Ama Spa, per assicurare che cittadini e turisti possano godere al meglio delle bellezze del litorale. Le zone di intervento includono, nello specifico: Lungomare Duca degli Abruzzi, Piazzale Lorenzo Gasparri, Via delle Repubbliche Marinare, Lungomare Paolo Toscanelli, Largo delle Sirene, Via Giuliano da Sangallo, Via della Marina, Piazzale Magellano, Viale della Vittoria, Piazza Sirio, Lungomare Duilio, Piazzale Mediterraneo, Lungomare Lutazio Catulo, Piazzale Cristoforo Colombo, Lungomare Amerigo Vespucci, Piazzale Amerigo Vespucci, Via del Lido di Castel Porziano e Via Litoranea. Leggi su Ilfaroonline.it Ostia, 4 aprile– Mantenere il decoro e la fruibilità deldi Roma: parte da questo settimana il “” di Ama un programma speciale di, in stretta collaborazione con l’amministrazione capitolina.Le aree interessateIlinteresserà un’area di quasi 20 km di viabilità, si legge in una nota di Ama Spa, per assire che cittadini e turisti possano godere al meglio delle bellezze del. Le zone di intervento includono, nello specifico: LungoDuca degli Abruzzi, Piazzale Lorenzo Gasparri, Via delle Repubbliche Marinare, LungoPaolo Toscanelli, Largo delle Sirene, Via Giuliano da Sangallo, Via della Marina, Piazzale Magellano, Viale della Vittoria, Piazza Sirio, LungoDuilio, Piazzale Mediterraneo, LungoLutazio Catulo, Piazzale Cristoforo Colombo, LungoAmerigo Vespucci, Piazzale Amerigo Vespucci, Via del Lido di Castel Porziano e Via Litoranea.

"Piano mare 2025", potenziati gli interventi Ama per la cura del litorale romano. Ostia si prepara all’estate: in attesa dei vincitori del bando sugli stabilimenti, è pronto il “Piano mare”. Treni del Mare 2025: potenziati i collegamenti ferroviari tra Piemonte e Liguria. Ostia, a gara altri 8 impianti. C'è anche una spiaggia libera. Tornano i treni del mare: potenziati i collegamenti ferroviari verso la Liguria. Ritornano i treni del mare tra Piemonte e Liguria, più convogli nei week-end e nelle festività: giorni, orari e tratte. Ne parlano su altre fonti

“Paino mare 2025”, potenziati gli interventi Ama per la cura del litorale romano - Al via il programma speciale di interventi per mantenere il decoro del mare di Roma: da giugno a pieno regime per tutto il periodo estivo ... (ilfaroonline.it)

Ostia si prepara all’estate: in attesa dei vincitori del bando sugli stabilimenti, è pronto il “Piano mare” - Ama ha annunciato gli interventi che a partire dal primo fine settimana di aprile saranno garantiti per la pulizia del lungomare e delle spiagge. Ecco qual è la situazione per i chioschi di Capocotta ... (romatoday.it)

Ama: parte il Piano Mare - Si articolerà in due fasi. Interesserà un'area di quasi 20 chilometri per assicurare che cittadini e turisti possano godere al meglio delle bellezze del litorale ... (rainews.it)