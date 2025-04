La Jomi Salerno riceve Erice alla Palestra Palumbo

Jomi Salerno è pronta per il big match del fine settimana contro Erice. La Palestra Palumbo ospiterà la ventunesima giornata di Serie A1 femminile. Scontro importantissimo per le salernitane che, con una vittoria, confermerebbero il secondo posto in classifica. Un match d'alto livello, in cui le ragazze di Thierry Vincent dovranno mantenere il ritmo e la concentrazione nel corso dei sessanta minuti. Dall'altra parte una formazione forte ed esperta, come dimostrato dalla classifica che la vede prima in solitaria. La Jomi Salerno, quindi, dovrà mettere in campo la versione migliore di sé stessa per portare a casa il risultato. Queste le parole del tecnico Thierry Vincent alla vigilia del match: "Stiamo lavorando tanto per preparare la partita contro Erice.

