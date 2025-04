Roma Juve Ranieri recupera un giallorosso per il big match di domenica L’annuncio in conferenza stampa sugli infortunati

JuventusNews24Roma Juve, Ranieri recupera un giallorosso per il big match: Celik sarà disponibile per la sfida di domenica seraClaudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa verso Roma–Juve. Il tecnico giallorosso recupera Celik, non Rensch. domenica mancherà anche Saelemaekers per squalifica. Ecco le parole in conferenza.Roma Juve – «Celik è recuperato, Rensch sta recuperando, ma non sarà in panchina. Non lo voglio rischiare. Gli altri stanno tutti bene. Hummels stava bene anche dopo Bilbao. È un campione non ha problemi sotto questo aspetto. L’impermeabilità difensiva? Quando una squadra difende bene è perché tutti lavorano per recuperare i palloni e giocarli. Grande lavoro di offesa e difesa».LA conferenza stampa DI Ranieri PRE Roma JuveLeggi su Juventusnews24. Juventusnews24.com - Roma Juve, Ranieri recupera un giallorosso per il big match di domenica. L’annuncio in conferenza stampa sugli infortunati Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24unper il big: Celik sarà disponibile per la sfida diseraClaudioè intervenuto inverso. Il tecnicoCelik, non Rensch.mancherà anche Saelemaekers per squalifica. Ecco le parole in– «Celik èto, Rensch stando, ma non sarà in panchina. Non lo voglio rischiare. Gli altri stanno tutti bene. Hummels stava bene anche dopo Bilbao. È un campione non ha problemi sotto questo aspetto. L’impermeabilità difensiva? Quando una squadra difende bene è perché tutti lavorano perre i palloni e giocarli. Grande lavoro di offesa e difesa».LADIPRELeggi suntusnews24.

Verso Roma-Juventus, Ranieri recupera un titolare: le ultime. Roma, Ranieri recupera Celik: può partire titolare con la Juve. Roma Juve: Ranieri recupera un titolarissimo per la sfida. Juve verso Roma, Tudor ne recupera altri due: allenamento in gruppo. Roma Juventus, Ranieri spinge per recuperare un giocatore. Roma: Dybala da valutare, Dovbyk verso il recupero contro il Napoli. Ne parlano su altre fonti

Roma, Ranieri: «Non ho raccontato bugie. Il 17 aprile allenamento a porte aperte per i tifosi» - Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa all’antivigilia di Roma-Juventus e ha annunciato un allenamento a porte aperte prima del match col Verona: «Prima di Pasqua, ... (msn.com)

Roma, Claudio Ranieri non ha sete di rivalsa sulla Juventus - In vista della sfida con la Juventus il tecnico della Roma Claudio Ranieri non nutre rancore per la sua ex squadra. (msn.com)

Ranieri e il passato Juve: “Dirò la verità. Io e chi era al comando sappiamo” - Il tecnico della Roma è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulla sfida interna con i bianconeri valida per la 31ª giornata di Serie A ... (tuttosport.com)