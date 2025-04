Riscaldamento in Emilia Romagna 2025 quando bisognerà spegnere i termosifoni

2025 – Mentre arriva di nuovo il freddo in Emilia Romagna con temperature in picchiata, si avvicina il giorno in cui è previsto lo spegnimento degli impianti di Riscaldamento. Zone climatiche e date di spegnimento Tutta l'Emilia Romagna si trova in zona E (inverni più rigidi), ed è previsto lo spegnimento il 15 aprile. Tuttavia, ci sono eccezioni come Bologna, che nell'ordinanza già prevedeva come data di spegnimento il 7 aprile, una settimana prima rispetto alle altre città. Con la nuova ondata di gelo, alcuni sperano in una proroga. Criteri per lo spegnimento del Riscaldamento Ma in base a cosa viene deciso quando bisogna spegnere il Riscaldamento? Così come la data di accensione, quella di stop viene decisa in funzione della zona climatica. Nelle zone con temperature medie più basse, è prevista un'accensione prolungata e un tempo di funzionamento giornaliero maggiore. Ilrestodelcarlino.it - Riscaldamento in Emilia Romagna 2025, quando bisognerà spegnere i termosifoni Leggi su Ilrestodelcarlino.it Bologna, 4 aprile– Mentre arriva di nuovo il freddo incon temperature in picchiata, si avvicina il giorno in cui è previsto lo spegnimento degli impianti di. Zone climatiche e date di spegnimento Tutta l'si trova in zona E (inverni più rigidi), ed è previsto lo spegnimento il 15 aprile. Tuttavia, ci sono eccezioni come Bologna, che nell'ordinanza già prevedeva come data di spegnimento il 7 aprile, una settimana prima rispetto alle altre città. Con la nuova ondata di gelo, alcuni sperano in una proroga. Criteri per lo spegnimento delMa in base a cosa viene decisobisognail? Così come la data di accensione, quella di stop viene decisa in funzione della zona climatica. Nelle zone con temperature medie più basse, è prevista un'accensione prolungata e un tempo di funzionamento giornaliero maggiore.

