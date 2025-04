Fare Impresa 2025 all' Università LUMSA storie di AI e sostenibilità | il dualismo Usa-Cina il neocolonialismo digitale e il maggiordomo di Batman

sostenibilità: questi i temi della nona edizione di Fare Impresa in Italia, l'annuale convegno su imprenditoria e sostenibilità organizzato e promosso dall'Università LUMSA in collaborazione con LUMSA ALUMNI Network (LAN). Nel workshop che ha aperto i lavori, organizzato dall'associazione studentesca Jemsa, gli studenti si sono confrontati con Pasquale Viscanti, co-founder di IA Spiegata Semplice, su come "Creare valore con l'intelligenza artificiale". "Fino a qualche mese fa, negli Stati Uniti, si lavorava all'intelligenza artificiale che ormai è entrata nelle nostre vite, da quella di Google a quella di Meta, perfettamente integrata in Instagram, Whatsapp e Facebook, e ovviamente anche OpenAI con ChatGPT", spiega Viscanti- "Poi la Cina ha fatto sentire la sua voce, creando delle AI che diventano delle vere e proprie rivali, dando vita a un dualismo Usa-Cina: una su tutte, DeepSeek.

