La gatta Minou cerca casa La volontaria | “Chi l’ha abbandonata non merita di essere chiamato umano”

Minou è stata abbandonata nel parcheggio di un liceo di Frosinone, e si è stanziata lì per diversi mesi, forse sperava che la sua famiglia tornasse a prenderla, ma questo non è mai accaduto. Ora, dopo più dio un anno in gattile, cerca l'amore di una famiglia che non la lasci mai. Leggi su Fanpage.it è statanel parcheggio di un liceo di Frosinone, e si è stanziata lì per diversi mesi, forse sperava che la sua famiglia tornasse a prenderla, ma questo non è mai accaduto. Ora, dopo più dio un anno in gattile,l'amore di una famiglia che non la lasci mai.

La gatta Minou cerca casa. La volontaria: "Chi l'ha abbandonata non merita di essere chiamato umano".

