Parma-Inter da Chivu a Thuram | il passato bussa a tanti ex e non!

Parma-Inter avrà un valore ancora più speciale per quattro protagonisti della gara. Christian Chivu e Marcus Thuram vivranno due diverse prime volte.SFIDA DEL passato – Sfida ad alto coefficiente di sentimentalismo quella in programma domani pomeriggio allo Stadio ‘Ennio Tardini’. Parma-Inter della trentunesima giornata di Serie A, infatti, potrebbe tranquillamente definirsi “La sfida degli ex”. Rispetto alla gara d’andata, giocata lo scorso 6 dicembre a San Siro, si aggiunge adesso un altro protagonista del passato. I riflettori, infatti, si accedono su Christian Chivu che, diventato il nuovo allenatore dei crociati a metà febbraio, domani si troverà a sfidare per la prima volta la sua ex Inter. Prima da calciatore – guadagnandosi un ruolo storico nella conquista del Triplete del 2010 – poi come tecnico delle giovanili e della Primavera Interista, l’allenatore rumeno ha fatto del nerazzurro gran parte della sua carriera. Inter-news.it - Parma-Inter, da Chivu a Thuram: il passato bussa a tanti ex e non! Leggi su Inter-news.it Domani pomeriggioavrà un valore ancora più speciale per quattro protagonisti della gara. Christiane Marcusvivranno due diverse prime volte.SFIDA DEL– Sfida ad alto coefficiente di sentimentalismo quella in programma domani pomeriggio allo Stadio ‘Ennio Tardini’.della trentunesima giornata di Serie A, infatti, potrebbe tranquillamente definirsi “La sfida degli ex”. Rispetto alla gara d’andata, giocata lo scorso 6 dicembre a San Siro, si aggiunge adesso un altro protagonista del. I riflettori, infatti, si accedono su Christianche, diventato il nuovo allenatore dei crociati a metà febbraio, domani si troverà a sfidare per la prima volta la sua ex. Prima da calciatore – guadagnandosi un ruolo storico nella conquista del Triplete del 2010 – poi come tecnico delle giovanili e della Primaveraista, l’allenatore rumeno ha fatto del nerazzurro gran parte della sua carriera.

