800 anni dalla composizione del Cantico delle Creature un concorso per studenti | scadenza 30 maggio NOTA

Leggi su Orizzontescuola.it

In attuazione del Protocollo d’Intesa firmato il 25 luglio 2024 tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, è stato bandito per l'anno scolastico 2024/2025 ilnazionale dal titolo "San Francesco d’Assisi: il pensiero, l’opera, la cultura e la sua eredità".L'articolo 800del, unper30