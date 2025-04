Quifinanza.it - Sciopero 9-10-11 aprile 2025, stop a treni e aereo: tutte le info utili

Nei giorni 9 e 10-11è previsto unonazionale che coinvolgerà il trasportoe ferroviario.Sono previsti possibili disagi per i passeggeri in tutta Italia. Per cui, di seguito,lermazioniper chi viaggia in treno o inin questi giorni, comprese le fasce di garanzia e i dettagli sulle categorie di lavoratori coinvolti.mercoledì 9, orari e aeroporti coinvoltiMercoledì 9il settore del trasportosarà interessato da due distinte azioni di, entrambe di portata nazionale e della durata di 4 ore, che potrebbero causare ritardi o cancellazioni di voli, soprattutto negli scali milanesi.Nel dettaglio, incroceranno le braccia gli assistenti di volo della compagnia EasyJet, che aderiranno a unoproclamato dalle sigle sindacali Rsa Filf-Cgil, Fit-Cisl e Uilt-Uil.