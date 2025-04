Sport.quotidiano.net - Napoli, Gilmour o Anguissa? Il dilemma dello squalificato Conte per Bologna

, 4 aprile 2025 - L'abbondanza, il (finto) problema che ogni allenatore vuole. Dopo settimane di emergenza infortuni, Antonioriabbraccia gran parte della sua rosa, con l'eccezione del solo Leonardo Spinazzola ancora in dubbio per la gara contro il. Al Dall'Ara il tecnico salentino sarà in tribuna per squalifica, e per lo stesso motivo rinuncerà alla consueta conferenza stampa della vigilia, ma per il resto altri cambi di programma non sono previsti, specialmente in merito all'impegno che ci metteranno i suoi azzurri in un match indicato da molti come il possibile snodo chiave dell'intero campionato. I partenopei infatti sfideranno ilsapendo già del risultato che l'Inter avrà ottenuto a Parma sabato pomeriggio: qualsiasi sarà l'esito, a maggior ragione se fausto per la capolista, chiamerà ila provare a violare un campo dove finora in campionato è passato solo l'Hellas Verona, curiosamente la squadra che aveva aperto nel peggiore dei modi il nuovo ciclo targato