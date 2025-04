Dazi Usa Trump | Ci siamo messi al comando tutti i Paesi ci chiamano

Trump si dice soddisfatto dei Dazi che ha introdotto. “Ogni Paese ci sta chiamando. Questo è il bello di quello che facciamo. Ci siamo messi al comando“, ha detto il presidente degli Stati Uniti ai giornalisti, a bordo dell’Air Force One. “Se avessimo chiesto a qualcuno di questi Paesi di farci un favore, avrebbero detto di no, ora invece faranno qualsiasi cosa per noi. Ma abbiamo delle tariffe, sono state stabilite e renderanno il nostro Paese molto ricco“, ha aggiunto il capo della Casa Bianca. Lapresse.it - Dazi Usa, Trump: “Ci siamo messi al comando, tutti i Paesi ci chiamano” Leggi su Lapresse.it Donaldsi dice soddisfatto deiche ha introdotto. “Ogni Paese ci sta chiamando. Questo è il bello di quello che facciamo. Cial“, ha detto il presidente degli Stati Uniti ai giornalisti, a bordo dell’Air Force One. “Se avessimo chiesto a qualcuno di questidi farci un favore, avrebbero detto di no, ora invece faranno qualsiasi cosa per noi. Ma abbiamo delle tariffe, sono state stabilite e renderanno il nostro Paese molto ricco“, ha aggiunto il capo della Casa Bianca.

