Dazi Cina risponde agli Usa e fa ricorso al Wto Trump | Sono nel panico

Cina risponde ai Dazi americani decisi da Donald Trump: il governo cinese ha annunciato oggi l'imposizione di Dazi doganali del 34% su tutte le importazioni di beni americani a partire dal 10 aprile. Il ministero del Commercio cinese ha inoltre annunciato controlli sulle esportazioni di sette elementi chimici delle terre rare, tra cui il . L'articolo Dazi, Cina risponde agli Usa e fa ricorso al Wto. Trump: "Sono nel panico" è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.

